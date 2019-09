Activisten krijgen geen vergunning op Schiermonnikoog

De aanvrager van de vergunning, Anne Hogerheijde, heeft bezwaar aangetekend bij de gemeente. Volgens Hogerheijde had de aanvraag twee doelen: kijken of de gemeente andere criteria zou gebruiken als het om een haan (zoals bij Kallemooi) gaat of om een hond. Daarnaast wilde de VeggieSquad mensen op het eiland een spiegel voorhouden. Het was de bedoeling om een nephond en nepkonijn in de mand te doen, om dat te kijken wat de mensen ervan zouden vinden.

Hogerheijde is verbaasd over het besluit van de gemeente. "Ik snap niet waarom een haan opsluiten in een mand en die drie dagen lang in een mast laten hangen niet aanstootgevend zou zijn en een hond en een konijn wel?"