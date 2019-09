Leeuwarden wil verbod op lachgas in café

Een meerderheid van de raad wil de verkoop van lachgas in de horeca en op straat niet langer toestaan. Argument voor het verbod is onder andere het toenemend aantal ongelukken onder invloed van lachgas. Daarnaast zijn er zorgen om de gezondheidsrisico's en is er schade aan het milieu. De gemeenteraad wil bekijken wat ze zelf kunnen doen om het lachgas van straat te halen.

Studenten zijn voor

Studenten van de NHL/Stenden in Leeuwarden vinden het over het algemeen een goede zaak dat er een verbod komt op lachgas. Ook al hebben ze zelf wel gebruikt. De gezondheidsrisico's zijn voor hen het belangrijkste argument. Wel zetten ze vraagtekens bij het handhaven van het verbod. Dat lijkt ze moeilijk te bewerkstelligen, zolang het lachgas nog onder de Warenwet valt. Alleen als lachgas als medicijn te boek staat, kan het worden verboden. Maar de horecavariant van lachgas valt daar dus niet onder.