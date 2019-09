Saharawind wordt grutto's vaak fataal op weg naar Fryslân

Dat de vogeltrek dodelijk kan zijn, is al langer bekend. Maar het is zowat een wereldprimeur dat er zo duidelijk een oorzaak wordt gevonden in het weerpatroon boven een gebied. Dat is gelukt door de vogels een zendertje mee te geven, waardoor ze goed te volgen zijn.

De onderzoekers hebben 53 grutto's gevolgd, die in totaal 132 keer hebben geprobeerd om de Sahara over te steken. De passaatwinden boven de woestijn, die bijna altijd uit het noordwesten blazen, zorgen ervoor dat de vogels tegenwind hebben. "Wat we weten, is dat ze op dat stukje de pijp uitgaan, dat we ze kwijtraken", zegt Loonstra. "En we kunnen heel sterk laten zien, dat dat heel erg correleert met de windomstandigheden die ze ervaren tijdens dat moment van de trek."