Zorgen over overlast Vlietzone Leeuwarden: "We zijn ons kapot geschrokken"

De buurt rond het Vliet heeft al langere tijd veel last van klanten van zorgverlener Strong ID die er wonen. Om de overlast aan te pakken is de Willem Loréstraat in juli tot overlastgebied benoemd. Dit geeft politie en stadstoezicht extra mogelijkheden om in te grijpen.

In de raad werd woensdagavond kritiek geuit op het college van B en W, dat de informatie over de overlast te summier was en dat de raad die uit de krant moest halen. Volgens Serge Hollander van VVD Leeuwarden kwam er via mails van bewoners wel informatie binnen over de ernstige situatie. "We kregen deze informatie september vorig jaar en we zijn ons eigenlijk kapot geschrokken. De situatie die omschreven werd was er niet één waarvan wij dachten dat die in Leeuwarden zou plaatsvinden, maar eigenlijk in een no go area: een plek waar je niet wilt komen, waar je politie nodig hebt om binnen te gaan."

"Niet Leeuwarden"

Volgens Hollander durven mensen in de Willem Loréstraat de straat bijna niet meer op en kunnen kinderen niet meer alleen naar het speeltuintje. Er loopt een nachtwaker rond, er zijn camera's opgehangen en de politie komt een paar keer per dag langs in de straat. "Ik ben Leeuwarder, maar dat is niet een beeld dat ik van de Vlietzone en de Willem Loréstraat had, dus ik ben me echt kapot geschrokken. Ik dacht in eerste instantie: het verhaal klopt niet, dit kan niet Leeuwarden zijn." Na de benoeming tot overlastgebied is het nu wat rustiger in de buurt, zegt Hollander: "Maar de situatie is wel broos."