Nederland verliest met 2-3 van Tsjechië in laatste poulewedstrijd op EK Volleybal

De uitkomst van het duel was belangrijk voor de tweede plaats in de poule. Tsjechië won de eerste set in de wedstrijd met 25-18. De tweede set bracht de mannen van Oranje weer op gelijke hoogte. Het ging steeds om en om: de derde set was voor Tsjechië en de vierde set weer voor de Nederlandse ploeg. Dat maakte het erg spannend, maar het lukte dus uiteindelijk niet om de wedstrijd te winnen. Het was van te voren al bekend dat Tsjechië erg aan Nederland gewaagd was.

Van poule naar achtste finales

Nederland organiseert het EK samen met Frankrijk, Spanje en Slovenië. Er doen 24 landen aan mee, in vier poules van zes. De vier hoogsten in elke poule gaan door naar de achtste finales. De wedstrijden in Amsterdam zijn beslissend voor de eindrangschikking in de poule en hebben direct invloed op de sterkte van de tegenstanders in de knock-outfase.