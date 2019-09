IepenUP over Tinder: uitkomst of manipulatie?

Zo blijkt dat mooie mensen ook op Tinder toch een streepje voor hebben op mensen die minder mooi zijn. Speurders op deze datingsite laten zich onbewust toch beïnvloeden door stereotype schoonheidskenmerken als mooie ogen en een goed gebit, als de beschrijving van een karakter. Door het toepassen van algoritmes kan dan ingespeeld worden op de geestelijke behoefte van de klant, zodat die beïnvloed wordt om zijn zoektocht door te zetten.

Marjet van Wijk, als Mar Jetsetter een succesvol influencer uit Leeuwarden, maakt dankbaar gebruik van deze manier op mensen te manipuleren. Ze vertelde het publiek, dat woensdagavond massaal naar Neushoorn was gekomen, dat ze op haar reisvlogs interessante, mooie en met name ware dingen wil laten zien, maar gaf ook toe dat ze alleen foto's van zichzelf waarop ze sexy en mooi overkomt. Als ze daarvoor Photoshop moet gebruiken om zichzelf wat mooier te laten lijken, dan doet ze dat ook.

Manipulatie

De meeste aanwezigen hadden wel in de gaten dat ze door social media worden gemanipuleerd, maar vinden de voordelen en de bevrediging die dit voor hun oplevert toch te belangrijk om bijvoorbeeld met Tinder te stoppen.

Professor Klucharev maakte een vergelijking met een proef met ratten die hij heeft uitgevoerd. De dieren konden bij zichzelf door op een knopje te drukken via elektroden in hun hersenen lustgevoelens opwekken. Ook al voelden ze dat dit negatieve gevolgen had voor hun algehele welzijn. Uiteindelijk voerden de dieren de elektrische lading zover op dat ze daaraan doodgingen. Aan hun eigen lustgevoelens dus. Een boodschap waar het publiek nog lang over na mocht denken.

'Brûsplakken'

Volgende week heeft IepenUP Live aandacht voor de zogenaamde 'brûsplakken' in onze provincie. De creatieve kraamkamers, die in aanloop naar Culturele Hoofdstad 2018 zijn opgezet en waar met name jonge theater- en ideeënmakers bij elkaar komen voor inspiratie en het opzetten van nieuwe projecten. Hoofdgast is deze keer Baukje Cnossen, professor Cultural Entrepreneurship en expert op het gebied van de creatieve industrie in Europa.

Met een aantal gasten uit de Leeuwarder 'broedplaatsen-scene' zoals Koen Haringa van Podium Asteriks, Abel de Grefte van Zalen Schaaf en Bonny Dijkstra van het kunstenaarscollectief aan de Cornelis Trooststraat wordt daarna de discussie aangegaan met het publiek over de noodzaak van creatieve 'brûsplakken' voor een gezond cultureel klimaat.