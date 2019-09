Petitie vóór festivals Leeuwarden overhandigd aan Buma: 8.355 mensen tekenden

Volgens Groeneveld maken festivals zoals Welcome to the Village, Promised Land, Into the Grave, Psy-Fi en CityRock Leeuwarden de stad fleurig. Toch is er veel te doen geweest rondom de evenementen, zo zal Psy-Fi voortaan niet meer in Leeuwarden gehouden worden. De opschudding rondom dit festival zorgde voor een 'boost' aan mensen die de petitie tekenden.

Tegenstanders zeggen dat de festivals voor veel overlast zorgen. Groeneveld geeft aan met de petitie ook een stem te willen geven aan voorstanders. De gemeente zou eens goed moeten kijken naar het vergunningenbeleid. De regels zijn op dit moment te streng.