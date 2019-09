TeamFrysk kan weer drie jaar vooruit: sponsoren tekenen bij

"Ik heb het nog wel geprobeerd bij commerciële ploegen, maar die hebben op dit moment geen plaats." Het aantal sponsoren en commerciële teams loopt terug. "Dat is jammer, maar het is niet anders. Ik rijd al heel lang bij een hele goede coach. Siep is geweldig." Afgelopen jaar beleefde ze haar beste seizoen, maar dat wil ze natuurlijk weer verbeteren. "Ja, en me misschien plaatsen voor de eindtoernooien. Voor de wereldbekerfinale in Thialf of de WK afstanden. En eens in de top acht of top zes rijden op een wereldbeker."