Friese gedupeerden 'Dream or Donate' hebben nog geen geld teruggekregen

Een aantal gedupeerden van de donatiewebsite kreeg woensdag duizenden euro's terug. Dat geldt echter nog niet voor Sjouke en Joyce Faber, maar zij houden de moed erin. "Ik heb er nog wel vertrouwen in dat het goed komt, maar ik ben pas zeker als het geld echt bij ons op de rekening staat", zegt Sjouke Faber.

Stamceltherapie

Zijn vrouw Joyce is MS-patiënt. Ze zamelen geld in voor stamceltherapie in Moskou. Die therapie kost 60.000 euro en daarom waren ze met de crowdfunding begonnen.