Pyromanen in de dop: kinderen steken winkelkar en matras in de fik in Leeuwarden

Twee kinderen onder de twaalf zijn woensdag streng aangesproken door de politie van Leeuwarden. Het tweetal stak eerst een stuk karton in brand in een winkelwagen op het Johannes Kolfplein. Niet veel later heeft het duo in een speeltuin aan de Canadezenlaan een matras in de fik gestoken. De brandweer van Leeuwarden heeft het vuur uitgemaakt.