LIVE: IepenUP Live: Wat doet tinder met je brein?

Elke woensdag staan in het programma IepenUP Live de actualiteiten in de wereld centraal. Hoe leven wij met zijn allen, welke subgroepen maken daar deel vanuit en hoe zorgen wij ervoor dat we elkaar vaker ontmoeten en beter begrijpen? Dat zijn zaken die ter sprake komen in IepenUP.

Iedereen kan komen aanwaaien en meedoen aan de discussies. Het programma begint elke woensdag om 20.00 uur en is te volgen op Omropfryslan.nl, in de Omrop-app en op de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Dit is een samenwerking tussen IepenUP, Omrop Fryslân en Neushoorn. Meer informatie over IepenUP is te vinden op de Facebookpagina.