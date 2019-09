Cel en werkstraf voor dakloze man die mes trok bij station Leeuwarden

Het was net de eerste keer dat de dakloze man werd aangesproken, hij is in de zomer vier keer opgepakt omdat hij een gebiedsverbod overtrad voor de binnenstad van Leeuwarden. Hij stak zijn middelvinger op naar de politie en heeft twee keer een politiecel met zijn eigen ontlasting besmeurd.

De man komt onder toezicht van de reclassering en hij moet een vrouw van de handhaving van Leeuwarden 150 euro aan smartengeld betalen. Ook moet hij 234 euro betalen voor het schoonmaken van de politiecel.