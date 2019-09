PvdA vindt dat provincie een grotere diversiteit aan mensen moet aannemen

De Statenfractie van de PvdA vindt dat provincie Fryslân er als werkgever nog niet genoeg aan doet om plek te bieden aan een grote diversiteit aan mensen. De partij wel meer 'diversiteit in het personeelsbestand', zo schrijft de fractie. Zo zouden er meer mensen in het traineeprogramma aan het werk kunnen die extra steun nodig hebben bij hun werk, of bijvoorbeeld statushouders.