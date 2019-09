Harry van der Molen wil interventieteam tegen drugscriminaliteit

Van der Molen was woensdag bij de Algemene Beschouwingen. Hij geeft aan dat zo'n interventieteam goed zou zijn. "In Nederland zie je het ook veel in Amsterdam en rondom de drugscriminaliteit in het zuiden van het land: criminelen worden steeds brutaler. Ze dringen ook meer en meer door in het dagelijks leven. Onderwereld en bovenwereld lopen steeds meer door elkaar", legt hij uit.

Specifieke ploeg

Van der Molen en het CDA vinden dat er een aparte ploeg mensen mee aan de slag moet. "Nu moet het vaak komen uit de huidige politieaantallen en extra inzet. Maar dit probleem is zo diep geworteld, daar hebben we specifieke middelen voor nodig", vindt Van der Molen.

"Het brutale is dat je ziet dat er een advocaat midden op de dag neer wordt geschoten, door een persoon met een signalement van nog niet eens 20 jaar oud. Ook in Fryslân worden er hele jonge jongens ingezet als 'drugsrunner'. Het probleem is een jaar of tien met rust gelaten, maar nu moeten we wat doen", zegt hij.