Geen glasvezel voor veel dorpen aan noordkant A31 in Noordwest-Fryslân

De meeste kleine dorpen in het gebied boven de A31 in het noordwesten van Fryslân krijgen geen glasvezel. Er is te weinig belangstelling bij de bewoners, maakt DFMopGlas bekend. In veel kleine dorpen aan de zuidkant van de A31 is de belangstelling ook nog niet groot genoeg, maar daar krijgen de inwoners nog anderhalve week (tot 1 oktober) de tijd om zich aan te melden.