Oogsttijd in de provincie, dus weer campagne over 'Modder op de weg!'

Volgens Fokkens blijft de campagne belangrijk. "Zeker omdat de oogsttijd is begonnen en er nu modder op de weg kan komen. Dat kan resulteren in ongelukken en dat willen we voorkomen. Met deze campagne willen we zulke ongelukken voorkomen en we werken samen met meerdere overheden, boeren en loonbedrijven. Dat doen we deels door het plaatsen van borden en spandoeken en deels door met boeren en loonbedrijven af te spreken dat als er modder op de weg komt, zij het ook opruimen," legt Fokkens uit.

Open deur

Mensen weten vaak wel dat er modder op de weg terechtkomt. Desalniettemin zet de campagne door. Fokkens: "Baat het niet, dan schaadt het niet. Ook voor schoolgaande kinderen kan het gevaarlijke situaties met zich meebrengen, die willen we voor zijn. Voor de een is het misschien een open deur, maar een extra waarschuwing kan nooit kwaad."

Gedeputeerde Fokkens geeft echter aan dat er geen ongelukken zijn gebeurd door modder op de weg. "Maar voor ons is dat juist een reden om door te gaan met de campagne."