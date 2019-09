Reuzenrad Terbant moet voor Brexit in VK zijn, anders blijft-ie in Calais

Het reuzenrad heeft 48 gondels met verwarming, airco en geluid. Ze zijn wind- en waterdicht. "Er staat eenzelfde machine in Parijs, die ook is gebouwd door ons", zegt Douma. In Londen staat ook al een heel groot reuzenrad, de Londen Eye, groter dan het demontabele rad dat in Terbant is gebouwd. "Die van ons is heel anders. De London Eye is een vaste machine en staat dus op één locatie. Die van ons is speciaal gebouwd om vervoerd te worden. Hij kan op zes grote trailers worden vervoerd waar het rad op staat, plus acht trailers voor de gondeltjes en de kassahuisjes."

Dit reuzenrad moet draaien op de wintermarkt in Hyde Park. Die is van 21 november tot en met begin januari. Maar de opbouw moet begin november al beginnen.