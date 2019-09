Politie houdt drie Friezen aan voor ontvoering 18-jarige Groninger

Rondom middernacht, in de nacht van vrijdag op zaterdag, ontving de politie een melding van het slachtoffer. Hij was op dit moment in de buurt van de Groningerstraatweg bij Leeuwarden. De man vertelde dat hij ontvoerd en mishandeld was en daarna achtergelaten in de buurt van AquaZoo.

De mannen die aangehouden zijn, zijn twee Leeuwarder van 19 en 26 jaar en een man van 32 uit Stiens. De politie trof hen aan in een auto in de nacht van de ontvoering. De mannen zitten nog vast.

Getuigen gezocht

De politie zoekt mensen die iets hebben gezien van of gehoord over het voorval in de buurt van de Groene Ster op de avond van 13 september tussen 22.00 en 00.30 uur.