Onderzoek Taalunie: Friezen gebruiken vaker Fries

In de naaste omgeving praat 37,3 procent van de ondervraagde Friezen altijd Nederlands. Dat is evenveel als de Friezen die altijd Fries praten. In 2016 praatte nog 53,2 procent altijd Nederlands met familie, vrienden en bekenden, terwijl toen slechts 22,2 procent altijd Fries spraken in de naaste omgeving.

In sociale situaties buitenshuis, zoals in de supermarkt of in het ziekenhuis, wordt er ook meer Fries gesproken. 8,8 procent geeft aan altijd Fries te praten in die situaties. Dat is een toename ten opzichte van 2016, terwijl het aantal mensen dat aangeeft alleen maar Nederlands te praten, is afgenomen. Het grootste deel van de ondervraagde mensen gaf aan zowel Nederlands als Fries te gebruiken in sociale situaties buitenshuis.