Harlingen kiest voor recreatiepark Westerzeedijk: 50 huisjes en restaurant

Het landschap wordt beplant met bomen en kleiner groen en er komen een weide, waterpartijen en wandelpaden. Bij de recreatiewoningen komt een zogenaamd 'opgetild terras,' zodat het landschap zoveel mogelijk intact blijft. Het bedrijf hoopt ook dat de inwoners van Harlingen gebruik gaan maken van het restaurant, de tuin, de paden en de toestellen.

Selectie

Voor de ontwikkeling van het recreatiepark waren nog twee andere projectontwikkelaars in de race, maar volgens de gemeente is het plan van Zeelenberg het beste, omdat het goed in de bestaande omgeving past en en rekening houdt met de grondverontreiniging in het gebied.

Volgend jaar definitief

De komende maanden werkt Zeelenberg het plan verder uit, in samenwerking met de gemeente, omwonenden en een klankbordgroep. Volgend jaar moet er een definitief plan liggen.