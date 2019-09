Raadslid Marlene Postma van Weststellingwerf verlaat GroenLinks

Postma werd in 2017 gekozen als lijsttrekker van GroenLinks en kreeg daarna de functie van fractievoorzitter. In december werd ze door het afdelingsbestuur gesommeerd het fractievoorzitterschap over te dragen aan fractiegenoot Gaby Thijsen, die daar meer kwaliteiten voor zou hebben.

Bij een ledenvergadering in februari in Noordwolde lieten het afdelingsbestuur en de aanwezige leden weten het vertrouwen in Postma op te zeggen. Niet alleen als fractievoorzitter, maar ook als raadslid voor GroenLinks.

Hoger beroerp

Postma was daar niet bij aanwezig. Dat wordt haar, volgens haarzelf, zwaar aangerekend door het hoofdbestuur. Postma legde zich niet bij de gang van zaken neer en bleef voor GroenLinks in de raad. Maar zij mocht zich van het landelijke hoofdbestuur, in afwachting van een mogelijk royement, niet meer uitlaten in naam van de partij.

Daardoor heeft Weststellingwerf de afgelopen maanden twee fracties van GroenLinks. Dat is nu voorbij, want de Commissie Geschil en Beroep van GroenLinks heeft nu een uitspraak gedaan in het beroep van Marlene Postma tegen het landelijke partijbestuur over het voorgenomen royement.

Fractie gehalveerd

Postma kan alleen lid van GroenLinks blijven als zij haar lidmaatschap opzegt en haar raadszetel ter beschikking stelt aan GroenLinks. Doet Postma dit niet, dan wordt ze geroyeerd.

Postma trekt daar haar eigen conclusies uit en gaat verder als fractie Postma. Daardoor wordt de fractie van GroenLinks gehalveerd. Postma zegt dat zij dit niet als zetelroof ziet, omdat ze bij de verkiezingen 739 voorkeursstemmen kreeg. Postma noemt het 'een trieste gang van zaken,' waarin het afdelingsbestuur een erg kwalijke rol heeft gespeeld.