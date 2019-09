Anouska Koster heeft nieuwe wielerploeg voor volgend seizoen

Halverwege dit seizoen kregen Koster en haar ploeggenoten te horen dat Team Virtu na dit jaar niet meer bestaat. Daar baalde Koster van: "Ik zat hier nog maar een jaar en ik voelde me hier ontzettend thuis. Het was even flink omschakelen dat ik nu na een jaar alweer moest verhuizen naar een andere ploeg."

Vertrouwen bij nieuwe ploeg

Die nieuwe ploeg heeft ze nu dus gevonden. "Ik voelde bij Parkhotel Valkenburg het vertrouwen. De ploeg heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt en het is een heel gezellige groep die met veel teamwork mooie resultaten heeft behaald."

Bij haar nieuwe ploeg wordt Koster onder andere ploeggenote van Lorena Wiebes, de Nederlands kampioene.

Eerder deze week won Koster een etappe in de Ronde fan de Ardèche.