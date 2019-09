Stichting Alde Fryske Tsjerken neemt kerk van Wânswert over

In het dorp is een Plaatselijke Commissie in het leven geroepen, die de kerk na de overname zal beheren. Er zal nog een beperkt aantal diensten per jaar worden gehouden in de kerk. Via de Plaatselijke Commissie kan het gebouw worden verhuurd voor bijvoorbeeld rouw- en trouwdiensten en concerten.

De som die beschikbaar wordt gesteld voor het toekomstige onderhoud bestaat uit een aantal bunders land. Uit de pachtinkomsten kan het onderhoud van de kerk, de begraafplaats en het gebruik door de kerkelijke gemeenschap worden betaald.

Terp

De kerk van Wânswert ligt op een hoge terp, die enkele eeuwen voor onze jaartelling is ontstaan. Opvallend is dat de kerk en de toren bijna even breed zijn. De kerk is oorspronkelijk gewijd aan Sint-Petrus en heeft sinds de 16e eeuw al een orgel. In 1674 werd een nieuw orgel gebouwd door Harmen Lans. Dat werd in 1877 weer vervangen voor een nieuw instrument, gebouwd door Willem Hardoff.