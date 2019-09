Advocaat Van der Goot over liquidatie collega: "Zwarte dag voor rechststaat"

En als er nu een grote crimineel bij Van der Goot komt met een verzoek om rechtsbijstand, zou hij het dan wel doen? "Wij staan alleen verdachten bij, geen getuigen. In onze carrière hebben we nog nooit een discussie gehad, van 'moeten ze deze persoon wel bijstaan, omdat er gevaren en risico's aan kunnen kleven' of omdat we bedreigd zouden kunnen worden." Aan de andere kant: "Dit is niet alleen maar zakelijk, maar - zoals we nu vandaag zien - ook privé. Als mijn privéleven wordt beïnvloed door mijn werk, wordt het thuis ook een punt van discussie. Stel, het doet zich voor, dan zouden we er thuis wel even heel goed over moeten spreken."