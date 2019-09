Milieudefensie: handelsverdrag Canada is bedreiging voor afbouw gaswinning

Als de gemeenteraad maatregelen wil nemen tegen gaswinning, kunnen Vermilion of ExxonMobil via het verdrag een schadeclaim indienen voor het mislopen van inkomsten.

Schadevergoeding

In de Friese gemeenten Smallingerland, Waadhoeke, Opsterland, Smallingerland en Terschelling en in een aantal Drentse en Groninger gemeenten is het Canadese gasbedrijf Vermilion actief. Het bedrijf kan een schadevergoeding van Nederland eisen als de gemeente ingrijpt om de gaswinning te beperken of voorkomen. Omdat dit direct effect heeft op de winst van Vermilion kan het bedrijf dit aanvechten bij arbiters die buiten de Nederlandse rechtsstaat staan.

ExxonMobil is, onder de vlag van de NAM, actief in verschillende gemeenten in Drenthe en Groningen.

Vermilion is Canadees en kan daarom gebruikmaken van het CETA-handelsverdrag. ExxonMobil is een Amerikaans bedrijf, dat via een dochteronderneming in Canada gebruik kan maken van het verdrag.

Mens, milieu en democratie

"Nederland kan voorkomen dat CETA wordt ingevoerd en daarmee de nationale en lokale democratie beschermen", zegt Freek Bersch, campagneleider bij Milieudefensie. "Maar dan is het wel nodig dat we met name de PvdA, ChristenUnie en D66 oproepen om mens, milieu en democratie boven CETA moeten stellen."

Woningmarkt

Ook in andere gemeenten en in andere sectoren kan het handelsverdrag voor problemen zorgen. Zo wordt het voor gemeenten en provincies lastiger om in te grijpen om de woningmarkt betaalbaarder te maken.

In bijvoorbeeld Amsterdam, Den Haag, Eschede en andere steden zijn Canadese en Amerikaanse investeerders actief die gebruik kunnen maken van het handelsverdrag.