Nieuwe scanners halveren wachttijden in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten

"De nieuwe MRI laten veel meer details zien van pezen en gewrichten. Voorheen waren hele kleine afwijkingen soms niet zichtbaar en met de nieuwe scanner wel", vertelt radioloog Marco Bergman. De scanners zijn ook geschikt voor screening en preventieve geneeskunde, omdat ze, in combinatie met een lage stralingsdosis, al vroeg kleine, kwaadaardige afwijkingen kunnen registreren.

Nij Smellinghe loopt met de aanschaf van de nieuwe apparaten vooruit op andere ziekenhuizen. Bergman: "We willen in de toekomst meer inzetten op vroegtijdige diagnose en preventieve zorg. Zo lopen we nu voor op de landelijke trend met betrekking tot de CT-perfusiescans van het brein." Die zijn nu nog standaard in andere ziekenhuizen.