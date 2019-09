Auto vliegt uit de bocht en belandt in tuin in Eastermar

De vrouw reed in een bocht rechtdoor en kwam in de tuin tot stilstand. De brandweer werd opgeroepen, omdat de vrouw mogelijk bekneld zat. Dat was echter niet het geval. Ze is nog door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De weg is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer, in verband met de hulpverlening. Hoe het ongeluk kon gebeuren en of er alcohol in het spel was, wordt nog verder onderzocht.