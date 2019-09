Politie: geen verband tussen branden in portiekflats

Omdat niet zeker was of er nog mensen in het pand aanwezig waren, werd opgeschaald naar middelbrand. Al snel bleek dat er niemand in de flat aanwezig was. De brand was snel onder controle: in ongeveer een kwartier was het vuur geblust. Er is echter wel rookschade ontstaan in het appartement en een aantal appartementen daaromheen.

Meer branden

Eind augustus waren er ook twee branden in een en dezelfde portiekflat aan de Boksdoornstraat, in de wijk Heechterp-Schieringen. De eerste keer dat er brand uitbrak bij het gebouw uit de jaren '50, was het in een woning. Daarbij houdt de politie rekening met brandstichting.

Een paar dagen later was er in hetzelfde gebouw opnieuw brand, toen ging het om een kelderbox. Het is niet duidelijk wat daar de oorzaak van is. Brandstichting valt niet uit te sluiten, maar het zou evengoed kortsluiting geweest kunnen zijn. Volgens de politie is er geen aanleiding om te denken dat er een verband is tussen de twee branden.