Nederlandse volleyballers winnen opnieuw en zijn zeker van achtste finales EK

Estland begon goed door de eerste set met 22-25 te winnen. Maar daarna herpakten de Nederlanders zich. Met 25-19, 25-19 en 25-20 werd de wedstrijd in het voordeel van de Nederlanders beslist.

Achtste finales

Door de winst is Nederland zeker van een plek bij de eerste vier in de poule, genoeg om de achtste finales te halen. Woensdag spelen de volleyballers nog de laatste wedstrijd van de poulefase. Dan is Tsjechië de tegenstander.