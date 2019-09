Boek over 'nachtburgemeester van Leeuwarden' Jan Giro: 'Rock & roll in your veins'

Het boek over het leven van de roemruchte Leeuwarder muzikant Jan Giro is nu toch eindelijk klaar. Het idee was er al een tijdje. Het plan om het boek te schrijven is ook al een paar keer opgepakt, maar daar bleef het bij. Nu is het hele levensverhaal definitief opgeschreven in de biografie met de titel 'Rock & roll in your veins'.