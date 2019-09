Inzamelactie voor begrafenis overleden jongetje (5)

De familie van het jongetje V-Shawn komt van Curacao. De moeder van het jongetje wil hem daar begraven. Ze hebben wel een begrafenisverzekering, maar die keert niet genoeg uit. "Voor dat bedrag kun je geen volledige uitvaart betalen, dit is dus echt nodig."

In de paar uren dat de inzamelingsactie online staat, is er al een paar duizend euro gedoneerd. Meijerhof: "Tienduizend euro is het streefbedrag, als het binnen is maak ik het gelijk voer. Wij willen alleen maar helpen waar we kunnen."

Bij het water van de Potmarge zijn bloemen en een knuffel neergelegd en er worden kaarsjes gebrand.