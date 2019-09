Provincie: Troonrede en Miljoenennota geven veel aanknopingspunten voor Fryslân

De regering zet in op plannen die de leefbaarheid van het platteland moeten versterken. Een nieuw investeringsfonds voor kennis, infrastructuur en innovatie moet de economie vooruit helpen. Gedeputeerde De Rouwe: "Het investeringsfonds biedt kansen voor een toekomstbestendige economie, een circulaire economie. Met als centrale focus melk en water. Daar is Fryslân sterk en uniek in."

De provincie ziet kansen voor het verbeteren van de bereikbaarheid, met een snellere spoorverbinding met de Randstad. Volgens gedeputeerde De Rouwe sluit de Troonrede mooi aan bij de plannen die de provincie met Fryslân heeft, bijvoorbeeld wanneer het gaat om duurzame landbouw. Fryslân wil daar de koploper mee zijn, zegt De Rouwe.