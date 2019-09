Polderdijken bij De Leijen opgehoogd om droge voeten te houden

Wetterskip Fryslân brengt de polderdijken aan de oostzijde van De Leijen bij Rottevalle weer op hoogte. In de polder daarnaast, polder It Bild, werkt Staatsbosbeheer aan het natter maken van de natuur. De organisaties hebben bij dit project besloten om samen te werken. Zo zal het Wetterskip helpen bij het op peil houden van het boezemwater in de polder.