Natuurorganisaties zien geen bezwaar tegen verhuizing Sybrandy's

Sybrandy's Speelpark is een begrip in Friesland. In 1964 opende het park de deuren als vogeltjespark. Die naam is nog altijd populair bij een hoop mensen, maar er is al jaren geen vogel meer te vinden. Langzaamaan werd het park omgebouwd tot attractiepark. Tegenwoordig staat het bekend als het goedkoopste park van Nederland.