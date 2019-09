VIDEO: Friese kapster doet haar en make-up van politici op Prinsjesdag

Esra van der Meer moest mannen en vrouwen doen. "Die mannen is niet zo moeilijk, dat is wat föhnen en gel, maar vooral wat kletsen over hoe het gaat. Daarna mocht ik drie vrouwen doen, Attje Kuiken van de PvdA, was heel leuk en enthousiast. Bij minister Ingrid van Engelshoven werd het opeens heel druk. Er kwam allemaal media bij, cameraploegen, zelfs de NOS was erbij. We hebben het ook gehad over het mbo, want ze is de minister van Onderwijs. Maar ze kreeg zelfs ook allemaal vragen. Het was hectisch. Ze heeft van zichzelf een flinke bos krullen. Dat heb ik wat minder kroes gemaakt en ik heb het opgestoken, maar wel zo dat het haar mooi onder de hoed vandaan kon komen. Ze was blij en tevreden met het haar en de make-up."

Esra's grootste droom is achter de schermen met modellen te werken bij grote fashionshows zoals Milaan. "Ik hou wel van drukte en hectiek."