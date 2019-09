Drachtster (28) vrijgesproken van verduistering grote partij rijplaten

Een 28-jarige Drachtster is dinsdag vrijgesproken van verduistering van een grote partij rijplaten. De aanklacht was dat hij in juni vorig jaar een 29-jarige andere Drachtster zou hebben geholpen veertig gestolen rijplaten te verduisteren op het terrein van een oudijzerhandelaar in Burgum. Maar de 28-jarige Drachtster wist net dat ze waren gestolen, en de rechter ging daarin mee.