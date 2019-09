Reacties op troonrede: "Een mooie troonrede, maar het kabinet moet nu wel echt aan de slag"

Voor Germ Gerbrandy was het de eerste troonrede waarbij hij als senator van de Onafhankelijke Senaatsfractie aanwezig was. "Zoals de troonrede wordt uitgesproken, wie kan daar op tegen zijn? Het gaat erom, wordt het in de praktijk waar gemaakt, wat er allemaal wordt beloofd? Merken bijvoorbeeld mensen met een krappe beurs dat het beter gaat?"

In de troonrede ging het ook over de landbouw, en daar is Gerbrandy blij mee: "De landbouw heeft het, met het hele stikstofverhaal, bijzonder moeilijk. De Randstad, en het gebied eromheen, moeten in balans komen. Daar ga ik de komende jaren op letten in de Eerste Kamer."