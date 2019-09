Inbraakgolf in Noordwest-Fryslân

De politie meldt onder meer inbraken in Dronryp, Dongjum, Harlingen, Pietersbierum, Winsum en Menaam. In de afgelopen vier weken waren er op zijn minst twaalf inbraken of pogingen tot inbraak in Noordwest-Fryslân. Kortgeleden waren er nog drie inbraken in woningen in Dronryp en één in Menaam. Bovendien is er in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een schuur in St.-Annaparochie. De politie roept mensen die iets gezien of gehoord hebben op zich te melden.

Het woninginbraakteam is nog druk bezig met het onderzoek naar deze inbraken. De politie wil daarom verder nog niets zeggen over deze zaak.