Joost Klein schrijft verhalenbundel voor jeugdboekenweek

De 21-jarige Leeuwarder was een aantal jaren geleden nog een van de bekendste YouTubers van Nederland. Dit jaar kwam zijn muziekcarrière ook van de grond. Zo stond hij in maart op de grote podia van Lowlands en Pukkelpop.

Op Lowlands kreeg hij een gouden plaat uitgereikt voor zijn nummer 'Scandinavian Boy'. Ook trad hij op op Welcome to the Village in Leeuwarden.

Joost kan zichzelf nu ook auteur noemen. Vorig jaar kwam zijn eerste boek 'Albino' uit. Nu is hij dus een van de drie schrijvers van '3PAK', een bundel met korte verhalen. Het boek zal gratis worden uitgedeeld in de Boekenweek voor Jongeren, die op 20 september begint.

Joost gaat op 'Literatour': met zijn boek zal hij bij 100 middelbare scholen langsgaan om met jongeren over zijn boek te praten.