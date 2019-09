Tiny houses kunnen oplossing zijn voor woningnood

Fryslân was in 2017 de eerste met een straat van tiny houses, in Hurdegaryp. Momenteel heeft ook Sneek al een wijk met tiny houses en in Techum wordt hard gebouwd aan tien van die kleine huisjes. "Het geeft je een heel vrij gevoel. Ik wilde heel graag een vrijstaand huis, maar financieel was een gewoon huis niet haalbaar", vertelt Gea Pool. Ze is druk aan het bouwen aan haar tiny house in Techum.

Steeds meer mensen in Nederland wonen alleen of met een klein gezin. Pool: "Die willen vaak gewoon in eigen dorp blijven wonen, maar er is geen ruimte voor." Hoek vult aan: "Ouderen blijven in de grote huizen wonen, waar soms wel vier slaapkamers leeg zijn. Als zij in een tiny house gaan wonen, houden ze vaak ook nog veel geld over voor hun oude dag. Op die manier komt er ook weer ruimte vrij voor de jonge gezinnen."

Microwoning

De huisjes in Techum mogen eigenlijk niet de naam 'tiny house' dragen. "Een tiny house is maximaal zo'n vijfentwintig, misschien dertig vierkante meter. Wij zitten bruto op zestig vierkante meter. We mogen zes meter hoog bouwen, met veertig vierkante meter bebouwd oppervlak op de begane grond", legt Hoek uit. "Ik noem dit een microwoning. Tiny houses staan vaak ook op velden en zijn niet aangesloten op voorzieningen. Dat hebben we allemaal wel", vult Pool aan.