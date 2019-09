Friese politici in Den Haag: "We moeten niet op het geld blijven zitten"

Uit al eerder uitgelekte stukken van de troonrede blijkt dat het Rijk nog niet eerder zo'n groot overschot heeft gehad als nu en de verwachting is dat de gemeenten geld zullen krijgen. Verschillende Friese gemeenten schrijven rode cijfers, door tekorten, voornamelijk op het gebied van de zorg.

De dag begon eerder al met het traditionele ontbijt van de noordelijke provincies. Acht jaar geleden begon Fryslân met dat ontbijt, als experiment. Al snel werd het een noordelijk ontbijt en ieder jaar neemt de belangstelling ervoor toe.

Senator Joop Atsma was een van de aanwezigen. "De boodschap is: er is geld, dus dat moet worden geïnvesteerd. We moeten niet op het geld blijven zitten. Ik pleit om meer te investeren in de woningbouw. Dat speelt niet alleen in het westen, ik hoorde van de burgemeester dat het aanbod in Leeuwarden ook karig is. Ook moet er worden geïnvesteerd in de infrastructuur, zoals dijken en openbaar vervoer." Ook maakt Atsma zich zorgen over pensioenen.

De 40 grootste gemeenten hebben laatst een noodkreet laten horen dat ze meer geld nodig hebben, anders moeten voorzieningen als een bibliotheek en zwembad dicht.

'Fries om utens' en Tweede Kamerlid Wim Jan Renkema (GroenLinks) pleit ook dat het geld naar de regio moet. "Het Rijk heeft veel taken bij de gemeente neergelegd, maar dan moet je wel boter bij de vis doen op het moment dat het geld er is."

Ook commissaris van de Koning Arno Brok is in Den Haag. Hij wil nog wel een waarschuwing doen, dat het in de praktijk anders werkt. "We moeten ons niet rijk rekenen. Het is wel publiek geld, dat moeten we niet verspillen." Hij vindt het bijzonder dat we op deze dag de democratie mogen vieren.