Ludiek protest: Feanwâlden hangt vol met hemden

Het dorp had in 2017 al de toezegging voor subsidie voor een nieuw MFC. De sloopvergunning voor het oude dorpshuis was al rond, de bouwvergunning lag al klaar. Er moest alleen nog één handtekening worden gezet. Maar door het miljoenentekort van de gemeente Dantumadiel heeft het college het plan eerst aan de kant gelegd.

"We willen met de actie de gemeente duidelijk maken dat het Feanwâlden menens is, we voelen ons in ons hemd staan", legt Roel Dijkstra, voorzitter van het dorpshuis, uit. Dat heeft het college dinsdag bij het ontbijt onder de aandacht gebracht.

Domper

Wethouder Gerben Wiersma snapt de gevoelens. "Feanwâlden heeft een domper te verwerken gekregen nadat de financiën van de gemeente zo zijn dat de verbouwing van het dorpshuis op dit moment niet doorgaat. Daar zijn veel vrijwilligers bij betrokken. Ik kan mij voorstellen dat mensen zich in hun hemd voelen staan, dat is vervelend."

Door de tegenvallende resultaten, voornamelijk op het sociaal domein, is de algemene reserve van de gemeente volledig verdwenen. "Als de portemonnee leeg is, is er geen geld."

Het college is bezig met een herstelplan. "We moeten de financiën op orde krijgen en dan zien wat nog kan doorgaan en wat niet. Uiteindelijk moet de gemeenteraad kiezen. Dat is een lastige opgave, daar kunnen mensen niet blij van worden. Maar we hebben maar één potje met geld en daar moeten we het mee doen."