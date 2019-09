Veel belangstelling voor werk in PI Leeuwarden

Maar hoe kan het dat er zo veel animo is voor een baan in de gevangenis? "Het is niet het makkelijkste werk, maar het is een prachtig vak", vertelt gevangenisdirecteur Toon Molleman. "Het is heel veelzijdig."

De wervings- en selectieprocedure werd omgegooid. Er werd een speciale kennismakingsdag georganiseerd. "Mensen konden eerst komen kijken of de plek en de mensen bij hen pasten. Daarna konden ze de keuze maken om een brief schrijven."

Social media-campagne

Er waren 300 aanmeldingen voor de wervingsdag. Toen werd er een stop op gezet. "De wervingscampagne hebben we best wel modern ingericht, met een social media-campagne. Daarmee bereik je andere doelgroepen dan bijvoorbeeld een 'ouderwetse' advertentie in de krant."

Het type mensen dat heeft gesolliciteerd, loopt sterk uiteen. Op de kennismakingsdag kwamen jong en oud en mannen en vrouwen af. Vogels Molleman werkt die combinatie van verschillende mensen heel goed in een team. "Als een team medewerkers correspondeert met de gedetineerden, ook qua komaf en leeftijd, kan dat in de praktijk heel goed werken."