Steeds meer boeren hebben last van muizen; de plaag breidt zich uit

De overlast en schade was eerder vooral in de veenweidegebieden, maar volgens Peet Sterkenburgh van LTO-Noord worden ze nu ook volop op de klei gezien. "We zien nu ook weer nieuwe plekken waar het nu ontstaat richting Boazum en bijvoorbeeld Spannum."

Maar ook verder weg zorgen de beestjes nu voor overlast, want er komen ook berichten uit de omgeving van Wolvega. Dat levert ook weer vragen op bij de boeren en daarom komt er een nieuw onderzoek in samenwerking met de provincie en het waterschap.

Sterkenburgh: "Ze willen graag een handreiking krijgen over hoe ze eigenlijk met die muizen moeten omgaan." Vooral het moment waarop zoiets zin heeft en wanneer niet is daarbij belangrijk. Ook wordt gekeken of je aan de hand van satellietbeelden kunt uitzoeken of het bestrijden van muizen met water ook helpt in veenweidegebieden.

Omdat dat een duidelijk verband heeft met de veenweideproblematiek, steekt de provincie hier 15.000 euro in, laat een woordvoerder weten.