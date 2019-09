Wat kunnen Friezen inhoudelijk verwachten van Prinsjesdag?

Dramatische bezuinigingen worden er dit jaar niet verwacht voor Fryslân. Juist het tegenovergestelde: minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat ervan uit dat er komend jaar een paar miljoen overblijft en dat is natuurlijk wel eens anders geweest.

Het kabinet is dan ook van plan om te investeren in zaken als woningbouw, zorg en defensie. En er wordt ook nog gepraat over een nieuw investeringsfonds. Dat betekent op termijn natuurlijk kansen voor grotere projecten, zoals een Lelielijn of een nieuwe veerverbinding naar Ameland.

Stikstof

Hot item is natuurlijk de stikstofkwestie. Die zorgt op meerdere vlakken voor frictie: het project Afsluitdijk, de inkrimping van de veestapel, huizenbouw. Het rapport van de commissie-Remkes wordt niet op Prinsjesdag zelf gepubliceerd, maar over een aantal weken. Er wordt echter met evenveel belangstelling naar uitgekeken als naar de volledige Troonrede en Miljoenennota.

Het stikstofprobleem houdt bestuurlijk Nederland enorm in zijn greep. Minister Hoekstra kan wel met een nieuw fonds komen voor grotere investeringen, maar hij kan het geld pas uitgeven als er een modus is gevonden voor hoe Nederland het beste met dat stikstofprobleem kan omgaan.

Tekorten in de zorg

Het is belangrijk om goed te volgen hoe het komt met het gemeentefonds. Terwijl het geld bij het Rijk tegen de plinten klotst, hebben steeds meer gemeenten grote financiële problemen door de zorgtaken die zij eerder hebben overgenomen van het Rijk. Gemeenten hebben extra geld nodig voor de jeugdzorg en daarnaast behoefte aan meer geld voor zaken als bibliotheken, zwembaden en sportvelden.

De veertig grootste gemeenten van Nederland hebben afgelopen maandag al de noodklok geluid. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden is dinsdag ook in Den Haag. Ga er maar van uit dat hij scherp in de gaten houdt wat er voor de gemeenten in het koffertje van zijn partijgenoot Hoekstra zit.

Ontbijt

Om 8.30 uur begint het traditionele Prinsjesdagontbijt van de noordelijke provincies. De provinciale besturen van Fryslân, Groningen en Drenthe verwachten daar onder andere alle Friese Kamerleden, zoals Isabelle Diks, Harry van der Molen en Aukje de Vries, maar ook senatoren als Ferd Crone, Joop Atsma, Max Aardema en Germ Gerbrandy. Fryslân heeft tegenwoordig meer Eerste dan Tweede Kamerleden en die Eerste Kamer is op dit moment niet onbelangrijk...