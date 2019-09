De Fûgelpits bestaat 40 jaar: "Dieren helpen is mooi werk"

De liefde voor vogels heeft ze van huis uit meegekregen. "Op 19 november 1978 kregen we de eerste ransuil binnen", vertelt Gaatske Wiersma van De Fûgelpits. "Dat was het begin. Dat was bij vader en moeder, we woonden toen nog in Ezumazijl. De hele familie werkte mee, we waren met negen kinderen. Dat was wel makkelijk. Als het geld op was, moesten we lappen en bij olieslachtoffers konden we allemaal helpe."

In al die veertig jaar heeft ze veel meegemaakt. "Ups en downs, we hebben een fantastisch leven, vol verrassingen. Vroeger maakte ik nog weleens een planning voor de dag, maar dat leerde ik snel af. Het loopt altijd anders, als je afwacht, leef je veel fijner."

De olierampen zijn haar het meeste bijgebleven. "Dan is het smoordruk, dan kunnen we gelukkig mensen bellen en die komen dan om te helpen. Het helpen van de dieren is mooi werk. Het vliegt weer uit, de vrijheid die je dan ziet, is mooi. Ik zou ook wel mee willen vliegen."

Naast alle vogels die ze in de opvang verzorgen, is er één die altijd blijft. "Dat is Kokkie, de papegaai. Die heb ik in 1994 van mijn man Sape op mijn verjaardag gekregen. Ik ben er heel blij mee, we praten veel, hij heeft hele verhalen."