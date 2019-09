Vier ton subsidie voor FC Wolvega

De raad was tevreden over de ambitieuze plannen van de club. Ook wethouder Jack Jongbloed is enthousiast: "Ze hebben FC Wolvega uit het slop gehaald. Het vertrouwen is groot. Wolvega is de grootste kern en verdient zo'n sportaccommodatie."

Ruimtegebrek

Het bestaande wedstrijd- en trainingsveld wordt vanwege ruimtegebrek voor veel trainingen gebruikt. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het veld. Om de problemen op het gebied van kwaliteit en capaciteit op te lossen, wordt er kunstgras aangelegd en worden de entree van het sportpark en het parkeerterrein aangepakt.

Bijdrage in geld en werkzaamheden

De sportclub levert zelf ook een bijdrage in geld en werkzaamheden. De uitvoeringskosten zijn geschat op ruim 587.000 euro. Van dat bedrag wordt door de club, derden en het Rijk 200.000 euro ingelegd.

Voor het resterende bedrag, 386.841 euro, wordt een bijdrage van de gemeente gevraagd. Omdat de gemeente alvast rekening houdt met prijsstijgingen, is dat bedrag afgerond op 400.000 euro.

Voorwaarde is wel dat het kunstgrasveld tegen een redelijke vergoeding kan worden gebruikt door andere sportorganisaties.