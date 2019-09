Boze boeren op 1 oktober massaal naar Den Haag voor protest

Boer Henk Zijlstra uit Hitzum is er klaar mee: "Het is tijd dat we kenbaar maken dat dit niet kan, hoe ze met ons omgaan." Het steekt Zijlstra en andere actievoerende boeren dat de agrarische sector overal de schuld van krijgt. "Wij zijn wel de voedselproducent van dit land. Daarom is het nu een keer tijd voor actie."

Veestapel inkrimpen

De oproep van D66, dat de stikstofproblematiek het beste kan worden aangepakt door de veestapel met de helft in te krimpen, is ook in Fryslân niet goed gevallen bij de boeren. "Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wij zijn al ingekrompen de afgelopen jaren. Dat moet klaar zijn."

Het boerenberoep is mooi, maar door alle extra regels maakt Zijlstra zich zorgen over de toekomst. "Ik zal mijn tijd wel uitzingen, maar de jongere generatie heeft hier zo geen zin meer in. Het is een mooi beroep, maar het moet wel mogelijk zijn. We hebben wel opvolgers nodig."