Bijna zeven ton opgehaald in dorpen voor financiering windmolen Reduzum

Het resultaat is 677.000 euro aan particuliere financiering en dat is meer dan de stichting had verwacht. "Wij hadden vijf jaar geleden ook al de vraag gesteld, maar toen kwam de vergunning niet en kregen we toezeggingen voor 400.000 euro", zegt voorzitter Henk Vellinga van stichting Dorpsmolen Reduzum. "Dus dan is dit bedrag wel even een behoorlijk wat meer."

Nog niet rond

Met het opgehaalde geld is de financiering echter nog niet rond, want de molen kost bijna één miljoen euro. De stichting probeert nu subsidie te krijgen van Europa en hoopt dat ze nog een banklening kunnen krijgen.

Het is de bedoeling de molen voor de kersttijd te bestellen, zodat het een jaar later kan draaien.