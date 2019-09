Handtekeningen overhandigd voor behoud Amelander zorgcentrum De Stelp

Het college van B en W van Ameland wil de ouderenvoorziening naar de rand van het dorp verplaatsen. Daar is de werkgroep op tegen. Van de 1025 handtekeningen zijn er volgens de werkgroep 966 van Amelanders.

De werkgroep heeft zelf onderzoek gedaan en concludeert dat nieuwbouw op de huidige locatie mogelijk is en ook goedkoper is. Dementerende bewoners van De Stelp kunnen nu zelfstandig, met GPS, het dorp in. De nieuwe locatie zou daar niet geschikt voor zijn, omdat er drie verkeerswegen omheen liggen.